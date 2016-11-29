ЦБ выпустил трехрублевые монеты

Банк России выпустил в обращение памятные серебряные монеты номиналом в 2 и 3 рубля. Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ.

Монеты номиналом 2 рубля выпущены в серии «Выдающиеся личности России». Одна из них посвящена 250-летию со дня рождения писателя Николая Карамзина, другая — 125-летию со дня рождения композитора Сергея Прокофьева.

На монетах номиналом 3 рубля изображено здание биржи в Санкт-Петербурге. Монета выпущена в серии «Памятники архитектуры России».

Тираж каждой монеты 3 тысячи штук.