В ЕС решили создать фонд обороны из-за желания Трампа снизить расходы на НАТО

Европейская комиссия 30 ноября предложит проект создания многомиллиардного оборонного фонда ЕС (European Defence Fund). Об этом пишет The Financial Times.

По данным издания, в ЕС планируют через фонд резко увеличить военные расходы, в том числе траты на кибербезопасность и сбор разведданных. Также предлагается использовать европейские космические программы для обороны.

Также, пишет газета, ЕС планирует стандартизировать закупки вооружений странами ЕС.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявлял о необходимости увеличения вклада европейских государств в финансирование НАТО. США требуют от стран ЕС, входящих в альянс, довести военные расходы до 2% ВВП.