Володин оставил запись в книге памяти о Фиделе Кастро

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин сделал запись в книге соболезнований по случаю кончины кубинского экс-лидера Фиделя Кастро в ходе траурной церемонии в Гаване, передает «Интерфакс».

По словам Володина, Кастро являлся «символом целой эпохи» и «внес огромный личный вклад в становление и развитие российско-кубинских отношений».

После церемонии председатель Госдумы, возглавлявший российскую делегацию на траурной церемонии, встретился с родственниками покойного.

Кроме Володина в состав делегации вошли депутаты Госдумы Иван Мельников (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Сергей Железняк («Единая Россия»), Дмитрий Новиков (КПРФ) и заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Володин также выразил соболезнования по поводу смерти Кастро кубинским парламентариям и всему народу страны, говорится на сайте Госдумы РФ.

«Он был для всего мира проводником идей социального государства и неотступным борцом за независимость своей страны, которая под его руководством стала влиятельным членом мирового сообщества», — заявил спикер ГД.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин не смог присутствовать на церемонии из-за «достаточно напряженной повестки дня» (речь, в частности, идет о подготовке к посланию Федеральному собранию).