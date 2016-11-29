Джигурда и Анисина развелись

Мировой суд Красногорского района официально расторг брак Никиты Джигурды и Марины Анисиной. Об этом пишет Life.

Причиной в заявлении фигуристки названы «непримиримые противоречия и безответственное отношение Джигурды к своей семьей».

Согласно брачному договору совместно нажитое имущество теперь является собственностью Анисиной и ее детей. Однако суд еще не вынес определение по поводу проживания детей.

Напомним, 2 ноября на заседании суда Никита Джигурда сообщил, что не хочет разводиться. В октябре он заявлял, что сразу после развода с Анисиной женится на гражданке США.

Перед началом суда он устроил потасовку с адвокатом бывшей жены Сергеем Жориным.