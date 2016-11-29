Джигурда и Анисина развелись
Мировой суд Красногорского района официально расторг брак Никиты Джигурды и Марины Анисиной. Об этом пишет Life.
Причиной в заявлении фигуристки названы «непримиримые противоречия и безответственное отношение Джигурды к своей семьей».
Согласно брачному договору совместно нажитое имущество теперь является собственностью Анисиной и ее детей. Однако суд еще не вынес определение по поводу проживания детей.
Напомним, 2 ноября на заседании суда Никита Джигурда сообщил, что не хочет разводиться. В октябре он заявлял, что сразу после развода с Анисиной женится на гражданке США.
Перед началом суда он устроил потасовку с адвокатом бывшей жены Сергеем Жориным.
Это видео - цветочки— Джа Нат-Хан БРАТаш-G (@DZHIGURDA12) 15 ноября 2016 г.
по сравнению с тем что стало
случаться переодически.
Если бы не угрозы убийства
наших детей...
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