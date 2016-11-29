В Свердловской области стартовала предвыборная кампания

В Свердловской области начинается кампания по выборам губернатора региона, которые пройдут в 2017 году. В связи с этим, в администрации главы Среднего Урала и правительства области, которое теперь подчиняется Евгению Куйвашеву, было решено перестроить работу со СМИ, сообщается в Telegram-канале Gorod Ekb.

Как говорят политологи, знакомые с ситуацией, это должна быть четко выстроенная система согласований, которая позволит быстро выдавать нужную информацию, а ненужную, напротив, максимально быстро и эффективно дезавуировать.

Вероятнее всего, поручат это дело нынешнему главе Департамента информполитики губернатора Свердловской области Александру Иванову — выходцу из серого дома, креатуре вице-губернатора Владимира Тунгусова. Правда, не успев толком поработать в новых условиях, Иванов отправился в отпуск в Таиланд.

Это застопорило работу всего ДИПа — официальные пресс-релизы от департамента, конечно, приходят, но представители СМИ региона все чаще жалуются на то, что не могут получить ответа на самые банальные запросы, обезглавленный на время ДИП не может принять ни одного решения без своего начальника.

И в ближайшее время ситуация не поменяется — глава департамента занят подготовкой к очередному марафону, т.к. является горячим поклонником бега на длинные дистанции.