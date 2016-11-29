Мичиган официально подтвердил победу Трампа над Клинтон

Американский штат Мичиган официально объявил о результатах голосования на выборах президента США, согласно которым республиканец Дональд Трамп одержал победу над представлявшей демократов Хиллари Клинтон, передает Associated Press.

В Мичигане Трамп опередил свою соперницу на 10704 голоса, заполучив 16 голосов выборщиков. Соответственно, вкупе с мичиганскими результатами у миллиардера 306 голосов выборщиков при 270 необходимых для победы, а у Клинтон — 232 голоса.

Отмечается, что Дональд Трамп стал третьим по счету республиканцем с 1988 года, сумевшим покорить Мичиган.

Официальное объявление результатов голосования по Мичигану состоялось после того, как бывший кандидат в президенты США от Партии зеленых Джилл Стайн решила добиться проверки итогов выборов в пользу Трампа в тех штатах, которые традиционно голосовали за демократов.

Напомним, ранее представитель Белого дома Джош Эрнест ответил на исходившие от Трампа обвинения в грубых нарушениях на выборах в ряде штатов, заявив, что массовых нарушений не было.