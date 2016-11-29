Эрдоган поставил задачу турецкой армии в Сирии свергнуть Асада
Военная операция Турции на сирийской территории ставит целью прекратить правление президента Сирии Башара Асада, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает Reuters.
«До миллиона человек погибли в Сирии. Где ООН? Что они делают? Мы долго терпели, но, в конце концов, были вынуждены вошли в Сирию», — заявил Эрдоган.
«Мы здесь, чтобы восстановить справедливость. Мы здесь, чтобы положить конец господству жестокого Асада, который распространяет государственный террор», — добавил он.
Как сообщает РИА Новости, заявления прозвучали на симпозиуме по Иерусалиму в Стамбуле.
Ранее Эрдоган утверждал, что целью наземной операции турецкой армии является зачистка от террористов приграничной территории Сирии и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.