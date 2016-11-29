Агентство Fitch ухудшило прогноз по энергетическому сектору России

Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по российскому энергетическому сектору со «стабильного» на «негативный».

Эксперты агентства указывают на сохраняющиеся экономические сложности, однако при этом отмечают постепенное восстановление потребления электроэнергии и стабильность системы договоров предоставления мощности для генерирующих компаний.

При этом прогноз по рейтингу российских энергетических компаний в целом остается стабильным благодаря пересмотру прогноза по ряду компаний с «негативного» на «стабильный». Как объясняют в агентстве, это «отражает достаточный запас прочности по показателям кредитоспособности компаний, чтобы абсорбировать финансовый риск и, в меньшей степени, регулятивный риск».