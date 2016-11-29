Около 900 тысяч немцев остались без интернета из-за хакеров

На минувших выходных и в понедельник около 900 тысяч клиентов немецкого интернет-провайдера Deutsche Telekom остались без интернета. Как говорится в сообщении компании, это было связано с хакерской атакой.

Атака была осуществлена на роутеры пользователей. При этом оборудование самой компании от действий хакеров не пострадало.

Специалисты Deutsche Telekom сообщают, что хакеры пытались использовать компьютеры пользователей для дальнейших атак.

Компании удалось остановить атаку и предупредить пользователей о том, как им действовать.