В Гавану прилетел первый за 50 с лишним лет авиарейс из Майами

Первый более чем за полвека регулярный авиарейс из Майами приземлился сегодня, 29 ноября, в Гаване. Его осуществила американская компания American Airlines, передает РИА Новости.

Лайнер совершил посадку в аэропорту имени Хосе Марти. На его борту на Кубу прилетели 157 пассажиров.

Предполагается, что в ближайшее время на остров прибудет еще один американский авиарейс — на сей раз из Нью-Йорка, авиакомпании JetBlue.

Напомним, американское министерство транспорта в июне выдало шести национальным авиакомпаниям разрешения на осуществление пассажирских перевозок между США и Кубой.

Напомним, в связи со смертью кубинского лидера Фиделя Кастро избранный президент США Дональд Трамп — точнее, его помощник, — допустил возможное прекращение развития сотрудничества.

Впоследствии стало известно, что ни президент США Барак Обама, ни его заместитель Джо Байден не собираются присутствовать на похоронах вождя кубинской революции. Вместо президента РФ Владимира Путина на траурную церемонию отправится спикер Госдумы Вячеслав Володин.