Трамп назначил министром здравоохранения бывшего хирурга

Избранный президент США Дональд Трамп назначил главой Министерства здравоохранения и социального обеспечения хирурга-ортопеда, члена Палаты представителей американского конгресса республиканца Тома Прайса. Об этом сообщает CNN.

По мнению Трампа, Прайс «исключительно квалифицирован» и предоставит каждому американцу возможность воспользоваться медицинской помощью. Одной из главных задач Прайса станет реформа здравоохранения.

До прихода в политику Прайс почти 20 лет проработал хирургом ортопедом. Он также был директором ортопедической клиники мемориального госпиталя Грейди и был доцентом медицинского Университета Эмори.

В 2004 году Прайс был избран в палату представителей, в 2015 году получил кресло в Комитете по бюджету сената.

