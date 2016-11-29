МВФ отметил оздоровление российской экономики после «двойного шока»

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Эрнесто Рамиресом Риго пришла к выводу, что в российской экономике наблюдаются признаки оздоровления, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы МВФ, опубликованное по итогам работы миссии в Москве в период с 14 по 18 ноября.

В заявлении отмечается, что экономика РФ выдержала двойной шок, от антироссийских санкций и от снижения мировых нефтяных цен.

Благодаря признакам оздоровления МВФ улучшил прогноз по динамике ВВП РФ в текущем году – с сокращения на 0,8% до сокращения на 0,6%. В 2017 году организация, как и прежде, ожидает рост ВВП на 1,1%.

Показатель инфляции, прогнозируемый к концу текущего года, снижен с 5,9% до 5,6% с прогнозом дальнейшего снижения в 2017 году.