Кадыров рассказал об участии в подготовке пародии на самого себя
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров репетировал пародию на самого себя с артистом Михаилом Галустяном для юбилейного концерта КВН. В своем инстаграме Кадыров отметил, что остался доволен выступлением Галустяна, и поблагодарил его.
: Я был приглашён на юбилей Александра Маслякова. Думал лично поздравить. Но дела службы... И тут нашёл выход: отсутствуя, присутствовать! Мы с Михаилом Галустяном провели две репетиции, подобрали прикид, разучили два-три жеста... С акцентом всё было просто о'кей! В этом деле он мастер! Сказал ему, чтобы не заставлял зрителя напрягаться, пытаясь узнать, кого пародирует! (ШучЮ!)😎😠 Получилось классно! Масляков искал на сцене Рамзана, пока не увидел Михаила Галустяна, вытирающего ладонь об штанину!)))) Не знаю, как вы восприняли, но я от души смеялся!😂 Кто бы это ни придумал, Галустян был краток, содержателен, лаконичен, и пародичЕН💂! Спасибо! 👍👌 #Кадыров #Россия #Чечня #КВН #Масляков #Галустян
Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Ноя 28 2016 в 7:56 PST
Концерт состоялся 27 ноября. Галустян в образе лидера Чечни поздравил присутствующих с 55-летием игры, обратился к ведущему КВН Александру Маслякову со словами, что «не совсем правильно», когда старший стоит, а младший сидит. Так он пошутил над присутствующим на мероприятии сыном Маслякова. «Кадыров» также прокомментировал популярную игру Pokemon Go и заявил, что в Чечне покемонов нет — он выловил всех.
В свою очередь, пользователи соцсетей пошутили о том, что актер рисковал, теперь ему стоит опасаться за свое здоровье и извиниться перед Кадыровым.