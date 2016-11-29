Кадыров рассказал об участии в подготовке пародии на самого себя

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров репетировал пародию на самого себя с артистом Михаилом Галустяном для юбилейного концерта КВН. В своем инстаграме Кадыров отметил, что остался доволен выступлением Галустяна, и поблагодарил его.

Концерт состоялся 27 ноября. Галустян в образе лидера Чечни поздравил присутствующих с 55-летием игры, обратился к ведущему КВН Александру Маслякову со словами, что «не совсем правильно», когда старший стоит, а младший сидит. Так он пошутил над присутствующим на мероприятии сыном Маслякова. «Кадыров» также прокомментировал популярную игру Pokemon Go и заявил, что в Чечне покемонов нет — он выловил всех.

В свою очередь, пользователи соцсетей пошутили о том, что актер рисковал, теперь ему стоит опасаться за свое здоровье и извиниться перед Кадыровым.