Иран заявил о готовности вновь предоставить ВКС РФ базу Хамадан

Советник главы МИД Ирана Хусейн Шейх аль-Ислам заявил, что авиабазы в Хамадане будет предоставлена российским ВКС, если этого потребует ситуация в Сирии. Об этом он заявил в интервью Sputnik Persian.

«Если у России возникнет такая необходимость и вопрос будет согласован с российской стороной, то российские ВКС смогут использовать эту базу для осуществления своей военной миссии в Сирии», — заявил Хусейн Шейх аль-Ислам.

Глава МИД Ирана подчеркнул, что иранские власти «никогда не предоставляли военную базу «Ноуже» в Хамадане в полное распоряжение России».

В августе иранский министр обороны Хосейн Дехган заявил, что российские военные могут использовать авиабазу в Иране для авиаударов по исламистам в Сирии столько, сколько сочтут нужным.

Однако уже 22 августа было объявлено о приостановке использования Россией авиабазы Хамадан. Дехган объяснил отказ тем, что Россия публично заявила о начале использования этого аэродрома, не уведомив Тегеран. Глава Минобороны Ирана расценил это как «неуважительное отношение и желание покрасоваться».

26 ноября министр обороны Ирана Хосейн Дехган снова пообещал предоставить российским самолетам возможность использования авиабазы «Ноже» в Хамадане.