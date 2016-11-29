Киев расширил список опасных для полета зон над Черным морем

Украинские власти расширили список опасных зон для полетов авиации над акваторией Черного моря, говорится в сообщении на сайте Росавиации.

Новые зоны находятся «над нейтральными водами Черного моря и частично над черноморскими территориальными водами России к юго-западу и юго-востоку от Крыма».

Росавиация назвала это решение украинского руководство «очередной необъяснимой попыткой "влезть" в суверенное воздушное пространство России».

Имеется в виду, что зоны, признанные Украиной опасными для полета, находятся на расстоянии «от 6 до 10 морских миль (от 11 до 18 километров) со стороны нейтральных вод».

При этом, как уточнили в Росавиации, украинская сторона не согласовывала свое решение признать опасными полеты над нейтральными водами с ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ГК ОрВД).

В Росавиации заверили, что «полетам над Крымом ничего не угрожает», и закрывать воздушное пространство над полуостровом не планируется.

«Безопасность полетов российских авиакомпаний, осуществляющих рейсы между Симферополем и другими городами России, гарантирована», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, ранее Украина заявила о своем намерении 1-2 декабря провести в районе Крыма — в российском суверенном воздушном пространстве — ракетные стрельбы. В связи с этим Росавиация предупреждала о возможности запрета полетов гражданской авиации над полуостровом.