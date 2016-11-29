Патриарх Кирилл стал почетным доктором питерского госуниверситета

Ученый совет Санкт-Петербургского государственного университета (СпбГУ) присвоил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу звание почетного доктора. Таким образом, у патриарха теперь 33 ученые звания и степени, передает «Интерфакс».

«Вчера Ученый совет проголосовал за присвоение Кириллу звания почетного доктора. Дата торжественной церемонии еще не определена», — рассказал собеседник агентства.

В тексте документа о представлении патриарха к званию подчеркивается, что он способствует повышению значимости Русской православной церкви (РПЦ) и за пределами страны, а также развивает международные связи в сфере религии, передает РБК.

По информации СМИ, его кандидатуру выдвинули члены Ученого совета факультета международных отношений. В СПбГУ же на данный момент 126 почетных докторов.

Отметим, патриарх Кирилл является, в частности, действительным членом Академии российской словесности, почетным членом Санкт-Петербургской духовной академии, почетным профессором Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

22 ноября патриарх Кирилл отметил 70-летний юбилей. 19 ноября президент России Владимир Путин наградил его орденом за заслуги перед Отечеством первой степени.