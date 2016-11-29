В Минобороны РФ рассказали о кардинальном переломе ситуации в Алеппо

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что правительственным войскам Сирии удалось кардинально переломить ситуацию в восточном Алеппо. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-релиз Минобороны.

«В течение последних суток благодаря очень подготовленным и аккуратным действиям сирийских военнослужащих, удалось кардинально переломить ситуацию», – пояснил Конашенков.

Он сообщил, что почти половина районов восточной части сирийского города освобождена от боевиков. Генерал-майор подчеркнул, что более 80 тысяч мирных жителей Алеппо больше не находятся под контролем преступников.

Конашенков также прокомментировал информацию западных дипломатов, уверяющих, что в ходе операции погибло больше количество сирийцев и уличил из в «удивительной слепоте» при оценке ситуации в городе.

Как сообщалось ранее, сирийская армия вернула контроль над северо-востоком Алеппо, отвоевав еще два его квартала. 28 ноября стало известно об освобождении от боевиков 12 кварталов Алеппо.