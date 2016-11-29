СМИ предупредили зятя Трампа о проблемах из-за места в Белом доме

Зять нового американского лидера Дональда Трампа — Джаред Кушнер — может столкнуться с серьезными проблемами, если согласится войти в администрацию избранного президента, считает Wall Street Journal. По мнению издания, такое решение навредит собственным интересам Кушнера.

WSJ напоминает, что сотрудники Белого дома не имею права принимать участия в какой-либо деятельности, влекущей за собой «реальную возможность» получения финансового дохода или убытка.

Эксперты по этике пришли к выводу, что назначение Кушнера даже на роль неоплачиваемого консультанта привлечет пристальное внимание к его потенциальному влиянию на политику. В прошлом влиятельные американцы уже входили в состав президентской администрации, но для этого им приходилось избавляться от всех своих активов, иначе конфликт с законом был бы неминуем.

Известно, что Кушнер уже рассматривал возможность помещения принадлежащих ему компаний в так называемый слепой траст, но эксперты WSJ считают, что этот вариант не сработает, поскольку «нельзя делать вид, что вы не владеете активами, просто передав их в траст».

Официальный представитель зятя Трампа заверила, что в случае назначения на какую-либо должность в президентской администрации Джаред Кушнер соблюдет все требования законов и убедится в отсутствии конфликта интересов.