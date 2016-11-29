ВС РФ окончательно утвердил итоги выборов в Госдуму

Верховный суд РФ признал результаты выборов в нижнюю палату российского парламента законными, сообщает «Интерфакс».

Напомним, выборы в Госдуму прошли 18 сентября, в Единый день голосования. По результатам выборов «Единая Россия» получила 343 места, КПРФ – 42 места, ЛДПР – 39 мест, «Справедливая Россия» – 23 места. По одному месту у «Родины» и «Гражданской платформы», а также самовыдвиженца.

«Яблоко» не получило ни одного места в нижней палате парламента. После подведения итогов выборов представитель партии Алексей Сизюмов попросил суд отменить постановление ЦИК, согласно которому результаты парламентских выборов были признаны действительными. По мнению истца, основанием должно было стать нарушение свободы СМИ и случаи подкупа избирателей, которые, по утверждению заявителя, имели место в ходе выборов.

Однако представитель ЦИК Дмитрий Воронин утверждает: «Заявители не представили в ЦИК ни судебных решений, ни постановлений правоохранительных органов, которые бы подтвердили нарушение закона. Фактически заявители просили ЦИК отменить результаты голосования на основании слов, утверждений и частных мнений».

В итоге Верховный суд решил отказать «Яблоку» в удовлетворении заявленных исковых требований.