Мемория. Платон Лебедев

29 ноября 1956 года родился Платон Лебедев, бизнесмен, отсидевший 10,5 лет по «делу ЮКОСа».

Личное дело

Платон Леонидович Лебедев (60 лет) родился в Москве. В 1981 году окончил Московский институт народного хозяйства имени Плеханова (ныне Российский экономический университет, «Плешка»).

С 1981 по 1989 год работал в «Объединении по геологоразведочным работам за рубежом» (Зарубежгеологии), возглавлял отдел экономического планирования.

В 1987 году познакомился с комсомольским активистом, студентом «Плешки» Михаилом Ходорковским и вместе с ним и соратником Ходорковского по комсомольской работе Леонидом Невзлиным организовал государственно-кооперативный Коммерческий инновационный банк научно-технического прогресса. В 1990 году банк выкупил долю у государства и переименовался в МЕНАТЕП («Межотраслевые научно-технические программы»). Ходорковский стал председателем правления МЕНАТЕПа, а Лебедев с 1991 по 1995 год был президентом банка.

В 1994—1995 годах банк активно скупал акции крупных промышленных предприятий — АО «Апатит», «Воскресенских минеральных удобрений», АО АВИСМА, Волжского трубного завода и других.

В декабре 1995 года в результате залогового аукциона 45% акций государственной нефтяной компании ЮКОС перешли под контроль Михаила Ходорковского. К февралю 1997 года Ходорковский через финансовую группу МЕНАТЕП выкупил оставшиеся акции ЮКОСа.

Лебедев в 1996—1999 годах был заместителем председателя правления нефтяной компании, а с 1997 по 1999 годы также являлся президентом компании «ЮКОС Рефайнинг энд Маркетинг» (подразделение ЮКОСа по переработке нефти и сбыту нефтепродуктов).

Кроме этого Лебедев возглавлял совет директоров группы МЕНАТЕП и был управляющим акциями головной компании ЮКОС.

В феврале 2003 года произошел первый открытый конфликт между президентом Владимиром Путиным и Михаилом Ходорковским. Когда Ходорковский заявил о коррупции в стране, равной 10-12% ВВП, Путин напомнил собственнику ЮКОСа о не слишком чистом ходе приватизации компании.

В апреле того же года Ходорковский заявил, что готов финансировать объединенный политический блок на базе СПС и «Яблока». Эти партии бизнесмен поддерживал еще на парламентских выборах 1999 года. Тогда же он спонсировал кандидатов и от других партий — КПРФ, «Единство» и «Отечество — Вся Россия».

2 июля 2003 года Лебедев был задержан по обвинению в хищении 20% акций ОАО «Апатит». Ходорковский проходил по делу как свидетель.

Через несколько дней Генпрокуратура начала проверку по депутатскому запросу о том, что ЮКОС в 2002 году недоплатил налоги. 25 октября Ходорковский был задержан.

Против Лебедева добавились и другие обвинения, в числе которых было хищение в крупном размере, причинение имущественного ущерба, уклонение от уплаты налогов.

Его дело было объединено с делом Ходорковского. В мае 2005 года оба были признаны виновными по нескольким эпизодам уклонения от уплаты налогов и мошенничества и приговорены к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. В сентябре 2005 года Мосгорсуд снизил им срок заключения до восьми лет.

В 2009 году начался новый суд над Лебедевым и Ходорковским, которых обвинили в присвоении акций дочерних компаний ЮКОСа и хищении и легализации миллионов тонн нефти дочерних компаний. В декабре 2010 года суд приговорил каждого к 14 годам колонии с зачетом отбытого срока по первому делу. Впоследствии Мосгорсуд снизил наказание каждому до 11 лет.

В декабре 2013 года Путин помиловал Ходорковского, тем самым сократив срок его заключения на полгода.

В январе 2014 года президиум Верховного суда снизил наказание Платону Лебедеву на пять месяцев — до фактически отбытого срока.

Выйдя на свободу, Лебедев заявил, что будет заниматься бизнесом.

Чем знаменит

Соратник Михаила Ходорковского, вместе с ним управлявший группой МЕНАТЕП и ЮКОСом. Отбыл в заключении 10,5 лет по первому и второму «делам ЮКОСа» — обвинению в хищениях, неуплате налогов, легализации похищенного.

О чем надо знать

23 января 2014 года президиум Верховного суда освободил Лебедева, но признал законным приговор Мещанского райсуда Москвы о взыскании более 17 млрд рублей с Ходорковского и Лебедева по первому «делу ЮКОСа» — в такую сумму суд оценил недоимки по налогам в 1999—2000 годах. Из-за этого Лебедев как должник не может выехать за границу, а Ходорковский не может въехать в страну с гарантией, что будет иметь право ее покинуть. При этом ЕСПЧ еще в 2013 году постановил, что российское законодательство не позволяло суду «возложить гражданскую ответственность за неуплаченные компанией налоги на руководителей компании».

Прямая речь

О загранпаспорте (пресс-конференция Лебедева в феврале 2015 года, цитата по Openrussia.org): «К сожалению, Российская Федерация до настоящего времени не исполнила решение Европейского суда, который признал незаконным фальшивый иск на 17 миллиардов. Долга нет, а иск есть, такая вот смешная ситуация. Из-за этого мне не дают загранпаспорт. <…>

Если я получу загранпаспорт, у меня для моей деятельности будут развязаны руки. Собираюсь заниматься, как и раньше, международным бизнесом, в том числе и связанным с РФ. Я полагаю, что мой возраст позволяет еще несколько лет позаниматься активной бизнес-деятельностью».

Об оппозиции (там же): «Что касается оппозиции, для меня лично это очень сложный вопрос. Как любой гражданин Российской Федерации, я спокойно допускаю наличие оппозиции; это очень хорошо, я считаю. Но вы сами попробуйте ответить на вопросы, которые я сам себе задаю: а что за правительство у оппозиции? Кто премьер-министр? Кто министр обороны? Кто председатель Верховного суда? Кто руководитель ФСБ? Кто председатель Центрального банка? Кто министр финансов? Как только я узнаю этих людей, узнаю, чем они хотят заниматься, для меня хоть что-то прагматическое настанет, чтобы оценивать, нравятся они мне или не нравятся».

О главном тормозе развития страны (Golos-ameriki.ru, февраль 2015): «Самая сложная проблема сейчас, на мой взгляд, это супермонополизм, то есть отсутствие конкуренции, причем везде. Это прослеживается в политике, экономике, культуре, науке, образовании, медицине, — словом, кругом. На эту болезнь накладывается еще одна опасность. А именно — перспектива начать реализовывать этот монополизм (здесь я использую фигуру речи) с помощью "силы и пистолетиков". Это когда ни ноу-хау, ни бизнес не работают, а в том или ином виде работают только "сила или пистолетики". Да, с помощью этих инструментов, преследуемые цели иногда достигаются. Но это несет разрушительный характер для всей жизни, в целом, если говорить широко».

О давлении на бизнес в России (там же): «В России нет частной собственности. Для кого это секрет? На бумажке она есть, а забрать ее могут в любой момент под каким угодно предлогом. Более того, у нас не превалирует верховенство права — защита института частной собственности как таковая. За собственника кто только ни думает, начиная со следственных органов. Отсюда — огромное количество уголовных дел по бизнесу…

Кроме того, у нас очень много чего существует "под видом" чего-то — не знаю, какой тут еще термин подобрать. Например, госкорпорации или госкомпании преспокойно существуют под видом акционерных обществ. Или вот человек облачен в мантию, называется судьей, то есть по форме вроде все правильно, а по существу — нет.

Точно так же с бизнесменами. Поговорите с ними. Чего они боятся? Заявлять о своих правах, которые четко прописаны по Конституции. Потому что, как только они это делают, на них сразу посыплются разного рода неприятности. И люди вместо того чтобы заниматься бизнесом, начинают выкручиваться. Сейчас ведь основная задача для бизнеса — выжить, желательно с минимальными потерями».

4 факта о Платоне Лебедеве

В первый раз женился в 1977 году. У Натальи и Платона Лебедевых родились дочь Людмила и сын Михаил. В 2006 году Лебедев, находившийся тогда в колонии, развелся и женился во второй раз — на Марии Чеплагиной, от которой у него уже были две дочери — Мария и Дарья. 24 ноября 2016 года в Швейцарии в автокатастрофе погибла внучка Лебедева, 19-летняя Диана.

У Лебедева есть брат-близнец Виктор Лебедев, по состоянию на 2011 год он владел телекоммуникационной фирмой «Международная компания связи» (бренд «МИР Телеком»).

В 2011 году Лебедеву отказали в условно-досрочном освобождении из-за того, что он потерял часть тюремной одежды и якобы назвал на «ты» надзирателя.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала Лебедева и Ходорковского узниками совести, то есть людьми, которых посадили из-за их убеждений.

Материалы о Платоне Лебедеве:

Биография в Википедии

Биографическая справка «Ленты.ру»

Справка РИА Новости

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