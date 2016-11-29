ЦБ лишил лицензий две страховые компании

Банк России отозвал лицензии страховых компаний «Транснефть» и «Альянс». Соответствующие приказы опубликованы на сайте регулятора.

В связи с добровольным отказом «Транснефти» от осуществления предусмотренной лицензией деятельности организация лишилась права на осуществление добровольного личного страхования, за исключением страхования жизни и имущества.

В силу тех же причин ЦБ отозвал лицензию «Альянса» на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решения вступают в силу со дня опубликования приказов в «Вестнике Банка России».

В октябре ЦБ лишил лицензии на осуществление страхования компанию «Инвестиции и финансы» по причине неисполнения предписания Банка России в установленный срок.

В августе ЦБ отозвал лицензии компаний страховых компаний «Жаско» и «Ангарант». «Жаско» был исключен из Национального союза страховщиков ответственности, а «Ангарант» добровольно отказался от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.