29 ноября 2016, 19:36
В Москве задержали лидера группы Space
В Москве задержаны лидер французской музыкальной группы Space Дидье Маруани и его юрист Игорь Трунов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По его словам, задержание связано с заявлением певца Филиппа Киркорова о вымогательстве.
Музыкант и адвокат были задержаны в отделении Сбербанка на Покровке, где они назначили встречу с Киркоровым для подписания мирового соглашения.
Маруани обвиняет Киркорова в том, что песне «Жестокая любовь» в исполнении Киркорова скопирована мелодия группы Space.
Трунов накануне заявил, что Киркоров согласился подписать мировое соглашение. Однако адвокат российского певца Александр Добровинский опроверг эту информацию.
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