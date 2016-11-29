В Москве задержали лидера группы Space

В Москве задержаны лидер французской музыкальной группы Space Дидье Маруани и его юрист Игорь Трунов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, задержание связано с заявлением певца Филиппа Киркорова о вымогательстве.

Музыкант и адвокат были задержаны в отделении Сбербанка на Покровке, где они назначили встречу с Киркоровым для подписания мирового соглашения.

Маруани обвиняет Киркорова в том, что песне «Жестокая любовь» в исполнении Киркорова скопирована мелодия группы Space.

Трунов накануне заявил, что Киркоров согласился подписать мировое соглашение. Однако адвокат российского певца Александр Добровинский опроверг эту информацию.