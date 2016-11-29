Премьер Британии заявила о необходимости давления на Россию из-за Сирии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на совместной пресс-конференции со своей польской коллегой Беатой Шидло заявила, что необходимо оказывать давление на Россию в связи с ее действиями в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы должны сохранять давление на Россию, учитывая ее растущую уверенность в себе», — сказала Мэй, добавив, что конфликт следует разрешить исключительно политическим путем.

18 ноября Тереза Мэй уже предлагала сохранить давление на Россию, заявив, что разделяет мнение Евросоюза относительно необходимости осуждения действий стран, причастных к насилию в Сирии.

1 октября глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что считает российские власти виновными в совершении военных преступлений в Сирии и нанесении ударов по мирному населению. Он также призвал соотечественников выйти на демонстрацию у посольства России в Лондоне в знак протеста против бомбардировок Алеппо.