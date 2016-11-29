Медведев пообещал не снижать градус горячей воды

Глава российского правительства Дмитрий Медведев опроверг планы снижения допустимой температуры горячей воды в домах. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам премьера, он «собирал специалистов, экспертов и коллег в правительстве, которые отвечают за это направление, и общий вывод такой: делать этого не следует».

«Иными словами, изменения в СанПиН мы принимать не будем, менять температуру не будем, все останется как есть сегодня», — добавил Медведев.

Снизить допустимую температуру горячей воды на 10 градусов — до 50 градусов — в ноябре предложил Роспотребнадзор. Предложение поддержали в Минстрое.

Против идеи высказались ФАС и Минэкономразвития.