Трамп и Мэй условились встретиться при первой возможности

Избранный президент США Дональд Трамп и глава британского правительства Тереза Мэй провели телефонные переговоры, в ходе которых условились в ближайшее время наладить контакты между членами их команд, передает Reuters.

«Стороны обсудили процесс перехода власти от Барака Обамы к Трампу, а также договорились об организации в США встречи их советников по национальной безопасности, которая должна состояться до Рождества», — говорится в сообщении кабинета министров Великобритании.

Кроме того, оба политика заявили о необходимости в кратчайшие сроки организовать двустороннюю встречу и провести ее при первой же возможости.

Напомним, ранее официальный представитель Терезы Мэй заявляла, что Лондон рассматривает возможность пригласить Дональда Трампа на встречу с Ее Величеством королевой Елизаветой II.