К выходу «Игр разума» Сильвия Назар и Андрей Бремзен расскажут о Джоне Нэше

1 декабря в Высшей школе экономики состоится парный лекторий, приуроченный к выходу книги Сильвии Назар «Игры разума» на русском языке.

С лекциями выступят профессор журналистики Колумбийского университета Сильвия Назар, автор биографии нобелевского лауреата Джона Нэша, и профессор экономики РЭШ Андрей Бремзен.

Лекция Сильвии Назар будет посвящена биографии Джона Нэша. Профессор РЭШ и научный руководитель московской школы №57 Андрей Бремзен расскажет о сути значении исследований математика. Его лекция называется «Революция в теории игр: Джон Нэш и его вклад».

Книга Сильвии Назар «Игры разума» впервые была издана в 1998 году и мгновенно стала бестселлером. За нее автор получила премию Национальной гильдии литературных критиков и номинацию на Пулитцеровскую. Книга переведена на 30 языков. В 2001 году под руководством Рона Ховарда по мотивам книги был снят фильм «A Beautiful Mind» с Расселом Кроу (в российском прокате — «Игры разума»). Фильм получил четыре «Оскара». Сильвии Назар удалось взять интервью у еще одного гениального и закрытого математика - Григория Перельмана. Вместе с Дэвидом Грубером она написала для журнала The New Yorker статью ‘Manifold Destiny’, посвященную Перельману и состоянию математического сообщества. Их текст породил множество дискуссий.

«Игры разума» стали первой переводной книгой, изданной при поддержке просветительского фонда «Эволюция». Реализацией проекта занималось издательство «Корпус». Перевод сделан Анной Аракеловой, Марьяной Скуратовской и Натальей Шаховой.

Начало лектория в 19:30. Адрес нужного корпуса НИУ ВШЭ: Москва, Кочновский пр-д, 3, 6 этаж, зал «Эвклид».

Вход на лекции свободный, регистрация обязательна: https://evolutionfund.timepad.ru/event/405425/