Адвокат Киркорова рассказал о звонке пранкеров певцу Маруани

Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский заявил, что его клиент до сегодняшнего дня не общался с французским певцом Дидье Маруани: телефонный разговор с ним от имени российского артиста якобы вели знаменитые пранкеры Вован и Лексус, передает ТАСС.

«Но когда они поняли, что дело складывается не хорошо, они связались со мной и все рассказали», — сказал Добровинский.

Ранее стало известно, что солист группы Space Дидье Маруани обвинил Киркорова в плагиате песни «Жестокая любовь». Сообщалось о готовности российского певца выплатить компенсацию, чтобы решить дело миром, и француз тоже якобы согласился.

Впоследствии СМИ утверждали, что Киркоров заявил на Маруани в полицию, и иностранный артист был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Сбербанке на Покровке в центре Москвы, где вместе с представляющим его адвокатом Игорем Труновым должен был подписать с Киркоровым мировое соглашение.

Ранее появилась информация о том, что западные исполнители собираются объединиться и подать на российскую звезду коллективный иск о плагиате.