В связи с катастрофой самолета с бразильской футбольной командой «Шапекоэнсе» в Бразилии объявлен трехдневный траур. Об этом заявил президент страны Мишел Темер, передает Reuters.

Самолет BAE Avro RJ85 разбился накануне вечером (ранним утром по Москве) Колумбии. На его борту была команда футболистов в полном составе, а также находились тренеры, сотрудники клуба и журналисты.

В катастрофе выжили шесть человек, 75 погибли.

Перед аварией экипаж сообщал о неполадках в электрооборудовании.

Команда «Шапекоэнсе» летела в Колумбию на финальный матч Южноамериканского кубка по футболу. Это было самым большим достижением команды за ее историю.

Из-за авиакатастрофы в Южной Америке отменены все футбольные матчи.