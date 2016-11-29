29 ноября 2016, 13:17
Стало известно имя задержанного замглавы администрации Одинцово
Задержанным за взятку заместителем главы администрации подмосковного Одинцово оказался Вячеслав Кудрявцев. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Игнат Яворский.
«Вячеслав Кудрявцев был задержан вчера вечером и помещен в одинцовский изолятор временного содержания, вчера нас к нему не пустили, поэтому подробностей уголовного дела я не знаю. Слышал, что вменяют получение взятки в размере 8,5 миллиона рублей», — заявил защитник.
Накануне в Следственном комитете России сообщали о задержании чиновника администрации Одинцово при получении 4,5 миллиона рублей из 8,25 миллиона, которые он, по версии следствия, вымогал.
Имя чиновника не называлось.
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