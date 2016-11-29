Журналисты не нашли солиста группы Space в московской полиции

Певец Филипп Киркоров действительно обращался в полицию Москвы с заявлением о вымогательстве и распространении сведений, порочащих его честь. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, передает «Интерфакс».

Там же отметили, что основатель французской группы Space Дидье Маруани не числится среди задержанных.

«Задержанных на данный момент нет. Официально человек не является задержанным, пока не составлен протокол о задержании», — сообщили в главке.

Ранее стало известно, что Маруани и юрист Игорь Трунов, представляющий интересы музыканта, были препровождены полицейскими из отделения банка на Петровке.

Маруани собирался там подписать мировое соглашение с Киркоровым, которого он обвиняет в плагиате одной из своих песен.