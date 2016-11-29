В Минске встретились главы МИД «нормандской четверки»

В «Президент-отеле» в Минске началась встреча министров иностранных дел «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции. Об этом сообщает «Белта».

Во встрече принимают участие глава МИД России Сергей Лавров, его немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер, украинский министр Павел Климкин и французский коллега Жан-Марк Эйро.

Договоренность о проведении встречи была достигнута в октябре. Ожидается, что министры согласуют «дорожную карту» по реализации Минских соглашений, ставящих целью урегулирование ситуации в Донбассе.