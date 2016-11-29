Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
29 ноября 2016, вторник, 11:20
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
29 ноября 2016, 10:34
Александр Новак нефть ОПЕК

Новак не поедет на встречу ОПЕК 30 ноября

Глава Минестерства энергетики РФ - Александр Новак
Глава Минестерства энергетики РФ - Александр Новак
Press TV

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что не планирует участвовать во встрече с Организацией стран — экспортеров нефти, которая состоится в Вене 30 ноября. Он отметил, что РФ продолжит переговоры, когда страны картеля придут к консенсусу, передает агентство РИА Новости.

«Завтра нет», — ответил Новак журналистам на вопрос о его планах принять участие на заседании ОПЕК.

Министр подчеркнул, что «в этом нет необходимости, нам нужно чтобы ОПЕК провела заседание. Конечно, если там будет достигнут консенсус и решение ОПЕК примет, мы договоримся в ближайшее время».

Ожидается, что в ходе встречи 30 ноября будет принято окончательное решение по соглашению об ограничении нефтедобычи. Ранее участникам не удалось договориться о размере ежесуточных лимитов добычи «черного золота», однако организация определилась с тем, что всего в сутки будет добываться 32,5 — 33 млн баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что в ходе рабочего завтрака перед заседанием в Вене ОПЕК может провести встречи с представителями других нефтедобывающих стран, не входящих в организацию. Позднее выяснилось, что такая встреча не состоится.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Россияне
Рекордное число опрошенных россиян захотели дружить с Западом
Маха Вачиралонгкорн
Парламент Таиланда провозгласил нового короля
Авиакатастрофа в Колумбии
Причиной крушения самолета в Колумбии могла стать нехватка топлива
Торговля алкоголем
В России могут смягчить условия продажи алкоголя
Здание канадского парламента в Оттаве
Россия ответит Канаде на расширение санкционного списка
Архив новостей

Самое читаемое

Кесарево сечение на средневековой гравюре
Кесарево сечение в XIV веке
Стратегический бомбардировщик ТУ-95
Украина решила присвоить отремонтированную авиатехнику РФ
Виктор Янукович
Янукович объяснил появление добровольцев из РФ на Украине
Александр Турчинов
Совбез Украины уточнил место проведения ракетных стрельб возле Крыма
Франц Клинцевич
В Совфеде предложили ядерный ответ на расширение НАТО
11:14 Совет Федерации почтил память Фиделя Кастро минутой молчания
11:01 Финал Южноамериканского кубка отменили из-за крушения самолета в Колумбии
10:55 ЦБ лишил лицензий две страховые компании
10:39 ЦБ выпустил трехрублевые монеты
10:36 Премьер Британии заявила о необходимости давления на Россию из-за Сирии

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Платон Лебедев
Платон Лебедев
29 ноября 1956 года родился Платон Лебедев, бизнесмен, осужденный по «делу ЮКОСа»
10:34 Новак не поедет на встречу ОПЕК 30 ноября
10:19 Залдостанов попросил Путина вернуть на герб советские символы
10:18 Президент Южной Кореи заявила о готовности уйти в отставку
10:13 Кадыров рассказал об участии в подготовке пародии на самого себя
10:03 Фигуранты дела о хищениях в Минкульте признали вину
10:01 Причиной крушения самолета в Колумбии могла стать нехватка топлива
09:50 Стрельбу в университете Огайо устроил студент из Сомали
09:49 СМИ узнали о выживших при крушении самолета в Колумбии
09:44 Не менее 25 мировых лидеров приедут проститься с Фиделем Кастро
09:33 США и Франция договорились возродить «ядерную культуру НАТО»
09:16 Словения предложила стать посредником между Россией и США
09:13 В Колумбии разбился самолет с бразильской футбольной командой
09:12 Парламент Таиланда провозгласил нового короля
08:50 Рекордное число опрошенных россиян захотели дружить с Западом
08:45 В школах России могут ввести курс православной культуры
08:29 Сирийская армия вернула контроль над северо-востоком Алеппо
08:11 Депутаты Бундестага потребовали введения новых антироссийских санкций
08:06 В России могут смягчить условия продажи алкоголя
07:52 Россия ответит Канаде на расширение санкционного списка
07:30 «Полит.ру» проводит опрос о турнире за шахматную корону
00:53 Титул чемпиона мира по шахматам разыграют в тай-брейке
00:44 В Гавану прилетел первый за 50 с лишним лет авиарейс из Майами
00:31 Канада расширила список персональных антироссийских санкций
00:10 Мичиган официально подтвердил победу Трампа над Клинтон
28.11 23:40 Первый президент Украины обвинил Януковича в предательстве
28.11 23:08 Замглавы администрации Одинцово задержан при получении взятки
28.11 22:58 Президент и вице-президент США решили не ехать на похороны Кастро
28.11 22:35 Белый дом ответил Трампу по поводу нарушений на выборах
28.11 22:27 Путин обсудил с Роухани антитеррор и торговое сотрудничество
28.11 22:19 Минтруд анонсировал повышение пособия по безработице
28.11 22:09 Захарова заступилась за Навку в образе узницы Освенцима
28.11 21:57 Один из самых богатых депутатов Госдумы досрочно расстался с мандатом
28.11 21:36 Янукович назвал свои условия перекрестного допроса с Порошенко и Яценюком
28.11 21:04 Восемь человек ранены в результате стрельбы в университете Огайо
28.11 20:47 Кудринский комитет предложил урезать соцподдержку россиян
28.11 20:45 В октябре в РФ впервые за восемь месяцев подешевел бензин
28.11 19:57 СМИ узнали о возможном назначении экс-главы ЦРУ госсекретарем США
28.11 19:56 Навальный потребовал проверить причастность «повара Путина» к нападению на мужа юриста ФБК
28.11 19:33 Песков рассказал об осведомленности Путина о каждом шаге Януковича
28.11 19:09 Банку РПЦ разрешили принимать безвозмездные вклады акционеров
28.11 18:53 Песков анонсировал «особенное» послание Путина Федеральному Собранию
28.11 18:42 Родителей зацеперов обяжут выплачивать штрафы
28.11 18:35 Очередной смертный приговор исполнен в Белоруссии
28.11 18:28 Призер Игр в Рио гимнастка Кудрявцева завершила карьеру в 19 лет
28.11 18:07 С Полонского могут взыскать 1,1 млрд рублей
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.