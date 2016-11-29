Новак не поедет на встречу ОПЕК 30 ноября

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что не планирует участвовать во встрече с Организацией стран — экспортеров нефти, которая состоится в Вене 30 ноября. Он отметил, что РФ продолжит переговоры, когда страны картеля придут к консенсусу, передает агентство РИА Новости.

«Завтра нет», — ответил Новак журналистам на вопрос о его планах принять участие на заседании ОПЕК.

Министр подчеркнул, что «в этом нет необходимости, нам нужно чтобы ОПЕК провела заседание. Конечно, если там будет достигнут консенсус и решение ОПЕК примет, мы договоримся в ближайшее время».

Ожидается, что в ходе встречи 30 ноября будет принято окончательное решение по соглашению об ограничении нефтедобычи. Ранее участникам не удалось договориться о размере ежесуточных лимитов добычи «черного золота», однако организация определилась с тем, что всего в сутки будет добываться 32,5 — 33 млн баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что в ходе рабочего завтрака перед заседанием в Вене ОПЕК может провести встречи с представителями других нефтедобывающих стран, не входящих в организацию. Позднее выяснилось, что такая встреча не состоится.