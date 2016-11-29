Стрельбу в университете Огайо устроил студент из Сомали

Вооруженное нападение в кампусе Университета штата Огайо совершил 18-летний студент вуза, выходец из Сомали Абдул Разак Али Артан. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на правоохранительные органы.

Сообщается, что Артан проживал легально на территории США. Как сообщает CNN, в Facebook молодой человек жаловался на притеснения мусульман, в том числе на резню в Мьянме (Бирме) в 2012 году.

Незадолго до нападения на кампус он писал: «Сознание, что моих собратьев мусульман пытали, насиловали и убивали в Бирме, привело к точке кипения».

По данным полиции, накануне Артан выехал на машине на тротуар кампуса, сбив несколько человек. После этого он преследовал людей с ножом в руках.

Полицейский, находившийся поблизости, застрелил нападавшего. В результате атаки пострадали девять человек, один из них находится в критическом состоянии.