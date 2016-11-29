Полиция Колумбии подтвердила гибель в авиакатастрофе 75 человек

Полиция города Медельин, в который летел потерпевший 29 ноября крушение лайнер, сообщила о гибели 75 человек. Об этом пишет РИА Новости.

Глава полиции колумбийского департамента Антокия, в котором разбился самолет с бразильской командой «Шапекоэнсе», генерал Хосе Асеведо Осса заявил 360 Radio Colombia о приостановке поисково-спасательных работ на месте крушения пассажирского лайнера.

#ÚltimaHora | Labores se suspenden porque ya no hay sobrevivientes en la zona, asegura el General José Acevedo Ossa, Cte Policía Antioquia. — 360 Radio Colombia (@360RadioCo) 29 ноября 2016 г.

По словам генерала, в зоне поисков выживших больше нет. Спасены шесть человек, 75 человек погибли.

Ранее мэр города Ла-Сеха говорил, что могли выжить 10 человек, а погибнуть от 25 до 27.