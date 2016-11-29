Песков рассказал о реакции Путина на ракетные стрельбы Украины у Крыма

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин следит за ситуацией с объявленными учебными стрельбами Украины в районе Крыма, передает ТАСС.

«Этой ситуацией занимаются профильные ведомства — Минтранс, это ведомство федеральной власти делает все, что необходимо», — пояснил Песков.

Он также заверил, что главе России регулярно докладывают об этой работе.

Напомним, 25 ноября Росавиация сообщила о планах украинской стороны провести ракетные стрельбы в воздушном пространстве Крыма. Россия потребовала немедленной отмены этого решения. Росавиация пригрозила закрыть небо над Крымом из-за стрельб Украины. Минобороны РФ выразило протест Киеву.

Позднее украинская сторона подчеркнула, что стрельбы планируют провести 1 и 2 декабря «исключительно в воздушном пространстве Украины».