В Кремле скептически отнеслись к предложению Хирурга поменять герб

Для смены госсимволики нужна «очень четкая аргументация», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу байкера Александра Залдостанова (Хирурга) об изменении герба России. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сегодня Залдостанов сообщил, что направил письмо президенту Владимиру Путину с предложением добавить на существующий российский герб советские символы — звезду и обрамление из колосьев.

Он это аргументировал преемственностью страны не только от Российской империи, но и от СССР.

«Смена государственной символики, — отметил Песков, — это чрезвычайно объемная тема и, конечно, она подлежит очень четкой аргументации».

Пресс-секретарь сообщил, что в администрацию президента пока не поступало обращение от Залдостанова.

«Безусловно, если такое письмо поступит —будет доложено президенту о такой точке зрения», — сообщил Песков.