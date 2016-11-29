Песков рассказал о схожести подходов Путина и Трампа

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подходы российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа к основам внешней политики совпадают во многих моментах. Об этом пишет RT.

«Они не тождественные, безусловно, могут быть различия. Подходы к основам, к основным подходам — они во многом совпадают. Но, безусловно, расхождения есть. И в случае оценки роли Кастро — да, действительно, расхождения налицо», — пояснил Песков.

Так пресс-секретарь ответил на опрос, можно ли говорить о близости внешнеполитических взглядов Путина и Трампа после разной оценки ими роли лидера кубинской революции Фиделя Кастро.

Путин назвал Фиделя Кастро символом целой эпохи, а Трамп — жестоким диктатором и угнетателем.

Кастро ушел из жизни 26 ноября. Ему было 90 лет.