Песков объяснил обсуждение на Совбезе работы российских СМИ за рубежом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о российских СМИ за границей, который обсуждался на Совете безопасности РФ. Он выразил озабоченность нападками на представителей российских СМИ и заявил, что это противоречит свободе слова. Об этом пишет РБК.

«Конечно, это противоречит общему пониманию демократии, свободы на получение информации, конечно, вызывают озабоченность попытки ограничить аудиторию в некоторых западных странах в их праве на получение информации», — рассказал представитель Кремля.

Он также заверил, что в настоящее время обсуждаются возможные ответные меры.

Напомним, Европарламент принял резолюцию о противодействии российской пропаганде. Авторы документа уверены, что для западных стран особенно опасны телеканал RT, агентство Sputnik, фонд «Русский мир» и Россотрудничество при Министерстве иностранных дел.

После этого президент РФ Владимир Путин поблагодарил журналистов RT и Sputnik за результативную работу. По его словам российские журналисты «проводят весьма активно, результативно и талантливо свою работу». Путин выразил надежду, что принятие документа существенно не отразится на работе СМИ за границей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала принятие резолюции «выходкой» и «клиническим случаем».