В Колумбии разбился самолет с бразильской футбольной командой «Шапекоэнсе», летевший в Медельин. На борту находили 72 пассажира и девять членов экипажа, сообщает АР.

Спортсмены летели на региональный финальный турнир.

Мэр Медельина Федерико Гутьеррес выразил надежду, что есть выжившие.

«Это трагедия огромных масштабов», — заявил он. Гутьеррес сообщил, что авиалайнер разбился в горах незадолго до полуночи по местному времени.

По его словам, пока неизвестно, что стало причиной аварии. К месту падения лайнера двигаются машины скорой помощи и спасатели.

