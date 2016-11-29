29 ноября 2016, 09:13
В Колумбии разбился самолет с бразильской футбольной командой
В Колумбии разбился самолет с бразильской футбольной командой «Шапекоэнсе», летевший в Медельин. На борту находили 72 пассажира и девять членов экипажа, сообщает АР.
Спортсмены летели на региональный финальный турнир.
Мэр Медельина Федерико Гутьеррес выразил надежду, что есть выжившие.
«Это трагедия огромных масштабов», — заявил он. Гутьеррес сообщил, что авиалайнер разбился в горах незадолго до полуночи по местному времени.
По его словам, пока неизвестно, что стало причиной аварии. К месту падения лайнера двигаются машины скорой помощи и спасатели.
BREAKING: Colombia authorities say they are responding to a plane crash with 72 on board.— The Associated Press (@AP) 29 ноября 2016 г.
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