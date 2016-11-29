Причиной крушения самолета в Колумбии могла стать нехватка топлива

С разбившегося в Колумбии самолета с бразильской футбольной командой поступал сигнал о низком уровне топлива. За минуту до падения связь с самолетом пропала, сообщает 360 Radio Colombia.

Командир экипажа решил довести воздушное судно до ближайшего аэропорта, но не успел это сделать.

По другой версии, самолет мог врезаться в гору.

Ранее СМИ сообщили, что в горах Колумбии разбился самолет, на борту которого находились 72 пассажира и 9 членов экипажа. Бразильская команда «Шапекоэнсе» летела на региональный финальный турнир.

Поступили сведения о выживших в авиакатастрофе. По разным данным, в живых остались от пяти до десяти человек.