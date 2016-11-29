Фигуранты дела о хищениях в Минкульте признали вину

Все подозреваемые по делу о хищении денег Минкульта, выделенных на реставрацию, признали свою вину. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По их словам, досудебное соглашение со следствием заключили бизнесмен Никита Колесников, руководитель компании «Балтстрой» Дмитрий Сергеев и ее управляющий Александр Коченов. Все трое, по данным источников, полностью признали свою вину и дали показания на других подозреваемых, после чего были отпущены из СИЗО.

Остальные фигуранты дела, узнав о соглашении, также признали свою причастность к хищениям и собрали около 10 млн рублей на погашение ущерба. Однако они не были отпущены из СИЗО.

Эти подозреваемые — замминистра культуры Григорий Пирумов, директор госпредприятия «Центрреставрация» Олег Иванов, глава департамента управления имуществом Минкульта Борис Мазо, глава «Дирекции по строительству, реконструкции и реставрации» Борис Цагараев и бизнесмен Владимир Сванбек, руководивший проектами «Балтстроя».