«Полит.ру» проводит опрос о турнире за шахматную корону

28 ноября претенденты на мировую шахматную корону — российский гроссмейстер Сергей Карякин и действующий чемпион, норвежец Магнус Карлсен — сыграли 12 партий, десять из которых завершились вничью. Общий счет в турнире – 6:6.

Таким образом, обладатель звания чемпиона мира по шахматам определится 30 ноября по итогам тай-брейка.

В традиционном опросе «Полит.ру» спрашивает читателей, кому, по их мнению, достанется шахматная корона.