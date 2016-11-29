Читатели «Полит.ру» прочат шахматную корону Сергею Карякину

28 ноября российский гроссмейстер Сергей Карякин и действующий чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен сыграли 12-ю партию турнира за шахматную корону, десять из которых завершились вничью. Общий счет в турнире – 6:6. Таким образом, обладатель звания чемпиона мира по шахматам определится 30 ноября по итогам тай-брейка.

В традиционном опросе «Полит.ру» спросил читателей, кому, по их мнению, достанется шахматная корона. Половина респондентов считают, что победителем станет Сергей Карякин.

Итоги опроса:

Сергею Карякину – 50%

Магнусу Карлсену – 26,8%

Мне все равно – 16,1%

Никому – 7,1%.