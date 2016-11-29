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29 ноября 2016, 19:23
АЭС Петр Порошенко Россия Украина Чернобыльская авария

Порошенко признал «войну с Россией» страшнее Чернобыля

Петр Порошенко на церемонии завершения установки арки над ЧАЭС
Петр Порошенко на церемонии завершения установки арки над ЧАЭС
Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко в ходе торжественной церемонии в честь окончания строительства защитной арки над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) заявил, что авария на ядерном реакторе была для страны менее страшным испытанием, чем «война с Россией», передает «Корреспондент.net».

По словам Порошенко, «никто и представить себе не мог, что Украина будет строить арку в условиях войны с Россией».

Также украинский лидер выразил благодарность международному сообществу, оказавшему помощь в возведении защитной арки и поддержке в противостоянии «российской агрессии».

Напомним, 29 ноября была завершена установка нового саркофага над четвертым энергоблоком ЧАЭС, который, как заявили в пресс-службе финансировавшего строительство Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), позволит превратить электростанцию в экологически безопасный объект.

Этот процесс предполагает реализацию масштабной программы, которая рассчитана на период до ноября 2017 года. Она финансируется из специально созданного Чернобыльского фонда «Укрытие» (ЧФУ), распорядителем средств которого выступает ЕБРР.

Авария на ЧАЭС считается одной из самых крупных техногенных катастроф за всю историю человечества: жертвами облучения стали почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России, однако даже эти данные постоянно подвергаются сомнению.

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