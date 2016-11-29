Песков рассказал о социальном акценте в послании Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что послание Владимира Путина Федеральному собранию будет сделан акцент на социальную политику. Об этом он сообщил ТАСС.

«Каждое послание отличается от другого, но их все объединяет путинский стержень с акцентом на социальную сферу, на социальные обязательства государства», — сказал Песков, однако отказался разглашать подробности внешнеполитической части послания.

Он также сообщил, что Путин в рамках подготовки к посланию проведет несколько рабочих встреч и совещаний. В частности, президент встретится с председателем Совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктором Рашниковым.

Напомним, 28 ноября Песков сообщил, что в этом году обращение президента будет особым по содержанию.

Владимир Путин обратится к Федеральному собранию 1 декабря. В нем он оценит настоящее положение дел и расскажет об основных путях развития страны на следующий год и отдаленную перспективу. 22 декабря состоится большая пресс-конференция президента России.