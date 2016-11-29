Чуркин обвинил Госдеп в наглости и бесстыдстве

Постоянный представитель России при Организации объединенных наций Виталий Чуркин назвал наглой и бесстыдной пропагандой заявление официального представителя американского внешнеполитического ведомства Джона Кирби о количестве погибших сирийцев в Алеппо, передает РИА Новости.

«Это возмутительное заявление, наглая пропаганда от официального представителя государственного департамента, вчера или сегодня, что каждый день гибнут тысячи мирных жителей», — выступил Чуркин.

По его словам, «нужно считать госпитали один за другим, а не просто сообщать количество». По словам российского постпреда, РФ ни разу не получала такого рода данных.

Чуркин также напомнил о заявлении Госдепартамета США, сообщившего о пяти разрушенных в Алеппо госпиталях, якобы пострадавших от российских бомбардировок. Постпред РФ при ООН отметил, что с 18 октября авиация Воздушно-космических войск России не наносит ударов по позициям террористов в Алеппо.

Напомним, ранее Кирби утверждал, что «заслуживающие внимания гуманитарные организации» размещают в открытом доступе онлайн информацию о гибели тысяч людей в Алеппо.