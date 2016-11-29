Дети Кадырова подарили своему тренеру Porsche Panamera

Сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова подарили Porsche Panamera в день 24-летия своему тренеру по борьбе Абдул-Кериму Эдилову. Об этом боец ММА (смешанных боевых искусств) сообщил на своей странице в Instagram.

«Хвала Всевышнему, что даровал мне все в этой жизни, а самое главное таких братьев как Ахмад, Эли и Адам. Мы с ними проводим вместе очень много времени, мою привязанность и любовь к ним невозможно передать. Вчера в день моего рождения, они сделали мне подарок, о котором я и мечтать не мог — подарили машину Porsche Panamera», — написал Эдилов.

Он также пообещал стать им братом и поблагодарил уже заслужившего статус его отца и брата Рамзана Кадырова за подарок.