Дети Кадырова подарили своему тренеру Porsche Panamera

Ассаламу 1алайкум, друзья! Хвала Всевышнему, что даровал мне все в этой жизни, а самое главное таких братьев как Ахмад, Эли и Адам. Мы с ними проводим вместе очень много времени, мою привязанность и любовь к ним невозможно передать. Вчера в день моего рождения, они сделали мне подарок, о котором я и мечтать не мог- подарили машину PORSCHE PANAMERA. Я знаю, что, никоем образом не заслуживаю этого. Для меня присутствие в моей жизни Ахмада, Эли и Адама- это и есть самый большой подарок! Я хочу выразить им большую благодарность, хотя слов подходящих и не могу подобрать, к тому же одних слов будет мало. Мои дорогие братья, Ахмад, Эли, Адам, обещаю всегда быть рядом, всегда стоять горой за вас и всегда быть вашим братом. Уважаемый Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров, нет предела моей благодарности за Ваше доброе участие в моей жизни. Вы в своём лице стали мне отцом, братом, всегда и во всем поддерживали меня! Вы являетесь для меня примером мужества, патриотизма, имана и любви к своему народу, и это сыграло главную роль в моем становлении как человека, как спортсмена, как личности! Даю слово, что никогда этого не забуду! Дела реза хийл Шун! Дала дукх даха дойл Шу! Дала 1алаш дойл Шу! Да воздаст вам Всевышний благом, за все, что вы для меня делаете!!!🙏☝️️

A photo posted by @abdul_kerim_edilov on Nov 26, 2016 at 3:01am PST