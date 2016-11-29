Разведка ФРГ заподозрила Россию в кибератаках на выборах в США

Немецкие спецслужбы вслед за коллегами из США считают, что за кибератаками на штаб Демократической партии США, а также за ложными информационными сообщениями интернет-троллей стоят российские власти. Об этом сообщил президент Федеральной разведывательной служба (BND) Германии Бруно Каль, сообщается на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

При этом глава немецкой разведслужбы заявил лишь о том, что есть «основания» полагать, что след кибератак и кампании по дезинформации избирателей ведет в Россию.

«Доказать причастность государства технически, конечно, сложно. Но кое-что свидетельствует о том, что это [атаки] как минимум допускалось со стороны государства или государство этого хотело», — сказал Каль.

«У преступников есть цель — делегитимизировать демократический процесс как таковой», — добавил он, предупредив о возможных атаках со стороны России в 2017 году, когда в Германии пройдут парламентские выборы.