Российский сенатор назвал цель Эрдогана в Турции недостижимой

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал на своей странице в Twitter заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении операции в Сирии ради свержения ее лидера Башара Асада.

По словам российского сенатора, заявленная Эрдоганом цель является недостижимой. «Очень похоже на политическую риторику», — написал Пушков.

Напомним, ранее турецкий лидер сделал заявление о том, что возглавляемая им армия вошла на сирийскую территорию ради того, чтобы «положить конец правлению жестокого тирана» (имеется в виду действующий президент Сирии Башар Асад).

Эрдоган заверил, что «не претендует на сирийские земли, поскольку они должны принадлежать их хозяевам».