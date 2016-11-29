Путин поручил отправить в Сирию мобильные госпитали

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин поручил Минобороны и МЧС направить в Сирию мобильные госпитали для оказания медицинской помощи местным жителям, говорится в пресс-релизе Минобороны, который имеется в распоряжении «Полит.ру».

Президент поручил развернуть госпитали и приступить к оказанию полноценной медицинской помощи всем нуждающимся жителям Алеппо в кратчайшие сроки.

Минобороны организует переброску в район Алеппо медицинского отряда специального назначения с многофункциональным госпиталем на 100 мест со специальным детским терапевтическим отделением. Отмечается, что с учетом специфики поставленных задач в районе Алеппо госпиталь усилен врачами-педиатрами и акушерами.

Госпиталь обеспечен всеми необходимыми запасами медицинских средств и позволяет обеспечить стационарное лечение до 100 пациентов и ежесуточно оказывать помощь амбулаторно 420 больным.

МЧС перебросит в Сирию мобильный госпиталь на 50 мест для стационарного лечения и с возможностью оказания амбулаторной помощи 200 человек в сутки.